Saint Étienne de Kenny Rocha conquista Coupe Gambardella

1/05/2019 14:02 - Modificado em 1/05/2019 14:02

O jovem futebolista cabo-verdiano Kenny Rocha, que atua no Saint-Étienne de França, conquistou a Coupe Gambardella. Trata-se da principal competição de divisões de base do futebol francês e é disputada por atletas de Sub-19.

Nesta edição de 2019, o Saint-Étienne festejou o título no Stade de France, após vencer o Toulose por 2-0, com Kenny a assumir o estatuto de capitão e a erguer o troféu, sendo considerado um dos melhores em campo.

O médio de 19 anos está integrado nas camadas jovens do Saint-Étienne e já conta com participações na Ligue 1, onde fez a sua estreia em 2017 como jogador profissional pelos “Vert et blanc”.

Recorda-se que Kenny leva três internacionalizações por Cabo Verde e viu, em Janeiro deste ano, o seu vínculo contratual com o Saint Étienne renovado até 2023. O cabo-verdiano disputou nesta temporada cinco jogos e marcou um golo na equipa principal.

O médio chegou à equipa de formação do clube com apenas 15 anos. Já jogou em 3 jogos da Ligue 1 e 2 da Taça de França pela equipa principal.

Marcou o seu primeiro golo como profissional a 5 de Janeiro deste ano na goleada de 0-6 do Saint-Étienne sobre o Olympique Strasbourg em jogo da Taça de França.