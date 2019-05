Estádio Nacional recebe Campeonato Nacional de Pista U18 e U20

1/05/2019 13:55 - Modificado em 1/05/2019 13:55

O Estádio Nacional situado na Cidade da Praia, recebe nos dias 4 e 5 de Maio a 3ª Edição do Campeonato Nacional de Pista U18 e U20 em Atletismo, onde deverá sair a seleção que irá representar Cabo Verde nos Jogos das Ilhas.

A edição deste ano vai contar com a presença de todas as regiões desportivas de Cabo Verde, evento que contará com a participação de centenas de atletas, de ambos os sexos, e que vai determinar a seleção que irá representar Cabo Verde nessa modalidade nos Jogos das Ilhas, previsto para meados de Maio, na ilha da Córsega (Itália).

Os atletas vão competir nas provas de 100, 200, 400, 800, 1.500 e 3.000 metros, salto em comprimento e lançamento de peso e, ainda estafeta olímpica de 4 x 100/200 e 400 metros.

A Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), aconselhou a realização dos Campeonatos Nacionais desses escalões, pois, o objetivo é incentivar e promover o Atletismo a partir das bases em escalões de formação. Estes jogos visam ainda incutir o gosto e prazer pela prática da modalidade de atletismo no seio das camadas jovens, ao mesmo tempo que pode ser usado para prevenir grandes males sociais que assolam países como Cabo Verde, nomeadamente, a delinquência nessa faixa etária.