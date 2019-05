Prisão Preventiva para brasileiro apanhado com cerca de 9 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional Cesária Évora

1/05/2019 13:48 - Modificado em 1/05/2019 13:48

Na sequência das diligências de prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes, a Polícia Judiciária, deteve, no passado domingo, em flagrante delito, no Aeroporto Internacional Cesária Évora, um indivíduo do sexo masculino, de 30 anos, de nacionalidade brasileira, por crime de tráfico internacional de drogas, estando na posse de cerca de 9 quilos de cocaína.

A PJ sublinha que durante a operação foi encontrado na sua posse nove mil, trezentos e quarenta e cinco gramas (9.345 grs.) de cocaína, dissimulados em toalhas e roupas que trazia na mala.

O detido foi presente, esta terça-feira, 30, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo ficado em Prisão Preventiva.