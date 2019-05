São Vicente recebe do Governo até 2021 investimentos de cerca de 11 milhões de contos

1/05/2019 00:45 - Modificado em 1/05/2019 00:45

O Governo cabo-verdiano pretende, até 2021, fazer em São Vicente investimentos na ordem dos 11 milhões de contos. Esses investimentos serão canalizados para vários setores, desde a requalificação urbana e ambiental, passando pelas acessibilidades, habitação, água, infraestruturas culturais, transportes aéreos, turismo, TIC, saúde e segurança.

Este montante, refere-se ao período de 2017 a 2021, onde o Governo com auxilio de Empresas Públicas e da Cooperação Internacional, vem desenvolvendo actividades na ilha, estando algumas já em fase de execução, tais como as obras de asfaltagem da estrada Mindelo/Baía das Gatas/Calhau, um investimento na ordem dos 315.689 mil contos, a requalificação da Cidade, cerca de 55 mil contos, bem como a requalificação de bairros e acessibilidades, um investimento superior a 230 mil contos.

São assim ao todo, mais de 13 milhões de contos em requalificação urbana e ambiental, acessibilidades, habitação, água, infraestruturas culturais, transportes aéreos, turismo, TIC, saúde e segurança, sem contar com o Campus do Mar e o Oceanário do Mindelo cujos processos de preparação de projetos e posterior financiamento estão em curso.

Ao nível das TIC, está em fase de execução, o Data Center do Parque Tecnológico, com financiamento do BAD, na ordem dos 3.958.514$00.

As construções dos centros Ambulatório e de Diálise do Hospital Batista de Sousa, que vai servir toda a região Norte do País, estão entre os destaques no sector da saúde.