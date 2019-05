Toy Adão: “O nosso objetivo é ganhar todas as competições que o Mindelense disputa”

1/05/2019 00:24 - Modificado em 1/05/2019 00:24

O Mindelense já está na ilha de Santo Antão, onde nesta quarta-feira, enfrenta a equipa do Santo Crucifixo em jogo a contar para a segunda eliminatória da Taça de Cabo Verde. Um jogo que segundo Toy Adão, capitão da equipa encarnada do Mindelo, antevê como bastante difícil, mas que vão com o intuito de vencer para seguir em frente na prova.

Em declarações feitas ao NN, antes da partida para a região norte de Santo Antão, onde mora o próximo adversário do Mindelense, Toy Adão refere que a equipa está a atravessar um bom momento, e prova disso é a liderança isolada do grupo A do Campeonato Nacional, assim como a presença nesta segunda eliminatória da Taça de Cabo Verde, “tudo dentro daquilo que nós planeamos”.

O capitão do Mindelense garantiu que, apesar do pouco tempo de preparação para esta partida, a equipa vai com o intuito de vencer o Santo Crucifixo. “Nós sabemos o que é preciso para ultrapassá-los”.

Sobre o adversário em si, apesar de ser um nome novo no panorama do desporto nacional, o defesa central encarnado afirma que os nomes dos jogadores que jogam nesta formação são bem conhecidos do futebol de Santo Antão e de Cabo Verde. Sendo assim o conhecimento é mútuo.

“Para além de ser um adversário forte, principalmente quando joga em casa, outra dificuldade prende-se com o piso do relvado que é muito duro e ainda o forte vento que se faz sentir no estádio municipal João Serra, em Ponta do Sol. Estamos à espera de um adversário difícil, motivado pelos seus adeptos e que tem bons jogadores” afirma.

Para que as adversidades sejam ultrapassadas nesta partida, com inicio marcado para as 15:30, Toy Adão garante que a equipa tem que ser forte na defesa e agressiva no ataque, pois tem a convicção de que do outro lado vai estar uma equipa a apostar no jogo direto.

Caso o jogo seja forçado para os 120 minutos, o experiente defesa central dos Leões da Rua de Praia, enaltece que a equipa está preparada para isso porque, como afiança, uma equipa que quer vencer tudo tem que estar preparada para todas as adversidades e imprevistos.

Inserido num lote restrito de jogadores que já venceram por diversas vezes provas nacionais, Toy Adão quer, nesta época desportiva, escrever mais um capítulo na sua caminhada de Leão ao peito, e assegura que o objetivo é levantar os dos dois troféus em disputa. “O nosso objetivo é claramente ganhar todas as competições em que estamos inseridos” concluiu.