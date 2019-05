Vanderlei Rosário: “Objectivo do Santo Crucifixo é vencer”

1/05/2019 00:16 - Modificado em 1/05/2019 00:16

O extremo do Santo Crucifixo de Santo Antão Norte, Vanderlei do Rosário “Gogol” que teve uma breve passagem pela equipa do Mindelense no arranque desta época desportiva, vinca que a sua equipa vai encontrar muitas dificuldades, mas que o objectivo passa por vencer o jogo e a Taça de Cabo Verde.

A coqueluche da equipa da Ribeira Grande de Santo Antão, foi o artilheiro maior do campeonato regional daquela região desportiva, mas o certo é que tanto no Campeonato Nacional como na Taça de Cabo Verde, ainda não acertou com as redes adversárias.

“Gogol” que militava na equipa da Académica do Porto Novo, teve uma breve passagem por Mindelo no arranque desta época desportiva, onde vestiu as cores dos Leões da Rua de Praia, e até chegou a festejar um golo no Torneio Abertura. Porém seria o último jogo na equipa antes de rumar de novo a Santo Antão, desta feita para a região norte da ilha, onde viria a ser preponderante nas conquistas da equipa do Santo Crucifixo.

Em antevisão a está partida da segunda eliminatória da Taça de Cabo, onde vai poder defrontar a sua ex-equipa, o jogador assume que, a sua equipa vai encontrar muitas dificuldades, mas que o Mindelense também as vai encontrar. “O Mindelense é uma equipa muito forte em todos os sectores e em todos os momentos do jogo” diz Gogol.

No entanto o jogador, que é um dos imprescindíveis do treinador Jorge Fonseca, que acaba de chegar a ilha proveniente do Maio, onde mediu forças com o Académico 83 para o campeonato nacional, apesar do desgaste físico aponta que não espera outro resultado deste jogo que não seja a vitória, pois quer chegar a grande final da prova. “Estamos muito bem preparados” vinca.

Em caso do jogo não ser resolvido durante os noventa minutos regulamentares e seguir para o prolongamento, o extremo diz que a sua equipa estará preparada para mais 30 minutos de jogo, porque como indica são uma equipa bem preparada para enfrentar imprevistos.

De realçar que na primeira eliminatória o Santo Crucifixo deixou pelo caminho o Marítimo do Porto Novo, equipa que venceu por 3-0, em jogo disputado no Estádio Municipal João Serra em Ponta do Sol, onde recebe nesta quarta-feira o Mindelense.