Adérito Sena continua no pódio dos estádios com maior assistência no Campeonato Nacional

1/05/2019 00:05 - Modificado em 1/05/2019 00:05

A Federação Cabo-verdiana de Futebol, apresentou nesta terça-feira, os dados da assistência referentes à quarta jornada do Campeonato Nacional de Futebol registados nos vários estádios do país, onde o Estádio Municipal Adérito Sena registou a maior assistência no jogo entre o Mindelense e a Académica do Fogo e mantém o pódio, depois de ter registado 2100 adeptos na segunda jornada frente a “Micá” da Praia.

De acordo com os dados divulgados pela FCF, o Estádio Municipal Adérito Sena que recebeu no passado sábado, 27, o jogo entre o Mindelense e a Académica do Fogo, a contar para a quarta jornada do grupo A do CN, e que terminou com a vitória dos da casa por 1-0, teve uma assistência de 2068, menos 32 adeptos do que na segunda jornada.

Até ao momento nenhum estádio para além do Estádio Municipal Adérito Sena tem ultrapassado a fasquia dos 2000 adeptos. O Mindelense já com duas partidas realizadas em casa torna-se assim até ao momento com uma assistência global de 4168 adeptos a única equipa que tem levado o maior número de adeptos aos estádios.

O estádio Orlando Rodrigues em São Nicolau, mantem também o segundo posto, sendo que nesta quarta jornada, no empate a dois com o Sporting da Brava, registou uma assistência de 1.200. Curiosamente, o mesmo número de adeptos que assistiram, na segunda jornada prova, a vitória da sua equipa em casa frente ao Académico 83, por 3-1. O municipal Orlando Rodrigues chega assim aos 2400 adeptos nas bancadas.

Quem igualou a Ultramarina em termos de assistência foi o Onze Estrelas da Boa Vista. A vitória (1-0) frente ao Celtic de Santiago Sul, no estádio Arsénio Ramos, contou com uma assistência de 1200 espectadores.

De resto nos outros estádios onde se jogou para a quarta jornada, a assistência não passou dos 600 adeptos. O jogo entre a Académica do Porto Novo e a Académica Praia (2-1), disputado no estádio Municipal Porto Novo, Santo Antão, teve a assistir ao jogo 520 adeptos. Já o jogo entre as formações do Varandinha e da Oásis (1-2), disputado no Municipal do Tarrafal, Santiago Norte, contou com a presença de 415 adeptos. Por fim, o embate entre o Académico 83 e o Santo Crucifixo (1-1), que teve como palco o Municipal do Maio, teve a pior assistência com 300 espectadores.