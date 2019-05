Augusto Neves: “Cumprimos com 99,5% do orçamento de 2018”

30/04/2019

O autarca de São Vicente, Augusto Neves, afirmou nesta terça-feira, que pela primeira vez na história da Câmara Municipal de S. Vicente (CMSV) conseguiu-se executar 99,5% do Orçamento Municipal aprovado. O que significa que se cumpriu quase tudo o que foi planificado e aprovado pela Assembleia Municipal, de um orçamento de 960 milhões de escudos.

Neves fez estas declarações, em conferência de imprensa realizada na manhã de hoje no Mindelo, onde assumiu uma execução de 99,57% do orçamento, o que segundo o mesmo é graças ao empenho de todos os trabalhadores da Câmara Municipal, aliado ao forte apoio do Governo e das parcerias com instituições sediadas em São Vicente.

“Esta performance mostra que quando o Governo está próxima das Câmaras e é um parceira fundamental, o desenvolvimento é muito mais célere e importante. Este resultado é fruto de uma maior descentralização, por isso seguiremos lutando com força para a regionalização, pensando sempre no povo e não em interesses individuais e pessoais” ressalva o edil.

De acordo com o mesmo, a dinâmica empreendida nos últimos anos e as exigências no cumprimento dos planos elaborados e aprovados, criaram condições para que a execução alcançasse quase os 100%. “As obras têm trazido um desenvolvimento económico e social da ilha, com resultados claros e já anunciados”.

Augusto Neves vinca que São Vicente é neste momento das ilhas com menor índice de pobreza absoluta, das mais atrativas, com maior volume de negócio e maior PIB. Ainda regista um maior índice de desenvolvimento humano e com uma redução clara do desemprego. “Tudo isso porque nós acreditamos nas obras da Baía das Gatas que estão na sua fase final. Também acreditamos nas obras do Centro de Artesanato, no Centro Tecnológico, restauração da praia da Baía das Gatas, obras do Terminal de Cruzeiros, obras no Hospital Baptista de Sousa (Centro de Hemodiálise), Centro de Saúde de Monte Sossego, no Programa da Zona Especial da Economia Marítima de São Vicente e na rede de hotéis que estão nascendo na ilha de São Vicente”.

O edil sustenta ainda que a CMSV está motivada nos trabalhos do Programa Reabilitação das Acessibilidades e Habitações (PRAA), onde já precedeu à reabilitação de centenas de casas, inserido no programa “Isda compô bô casa”. Isto porque segundo Neves, a Câmara tem trabalhado “afincadamente” na construção de habitações sociais em Salamansa, Madeiral, São Pedro, Calhau, Monte Sossego, Ribeirinha, Pedra Rolada e muitas outras zonas. Sendo que dentro de dias o autarca confirma o arranque das obras de Portelinha, financiadas pelo Governo chinês.

O presidente da Câmara Municipal antevê ainda o calcetamento de todos os bairros de São Vicente, entre os quais São Pedro e Salamansa, onde assegura que existem 16 frentes de trabalhos em andamento. Também diz acreditar na restauração de todos os passeios e das calçadas artísticas da cidade e na asfaltagem que já fizeram nas principais vias de Mindelo. Estando prevista para breve o arranque das obras de asfaltagens das ruas Baltazar Lopes da Silva, Av. 5 de Julho, Rua Angola, Rua Argélia, R. Fernando Ferreira Fortes, Rua de Côco, Rua do Tribunal, rua da Escola Técnica e em Ribeirinha-Chã de Faneco.

“Também a reabilitação dos campos de futebol. Nessa semana vamos assinar um protocolo para as obras do estádio Adérito Sena. As obras do campo Bitim já começaram. Toda essa série de obras que esta câmara tem feito é fruto de um trabalho árduo e de grande empenho. Foi possível graças ao Fundo do Ambiente e também do Fundo do Turismo que tem ajudado muito em todas estas obras. E tem sido isso que a Câmara Municipal tem vindo a fazer e que fez com que pudéssemos realmente pela primeira vez na história dessa câmara municipal e talvez do país, uma câmara ter executado 99,5% do seu orçamento” concluiu o autarca.