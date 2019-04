Colaboradores da ENACOL realizam campanha de limpeza na Praia Grande

30/04/2019 00:48 - Modificado em 30/04/2019 00:48

No âmbito das comemorações do Dia do Trabalhador, que se assinala nesta quarta-feira, 01 de Maio, os colaboradores da Empresa Nacional de Combustíveis e Lubrificantes (ENACOL), realizaram no passado fim-de-semana uma campanha de limpeza na Praia Grande, com o intuito de consciencializar e sensibilizar a população para a necessidade da preservação e proteção do meio ambiente.

De acordo com a empresa, esta ação de voluntariado, foi uma “iniciativa louvável por parte dos colaboradores que uma vez mais levaram a sua energia para uma boa causa”.

Com este tipo de ação, segundo a organização, pretenderam chamar a atenção para a problemática da poluição do meio ambiente, mais precisamente do lixo trazido pela correnteza e deixado por aqueles que costumam frequentar a Praia Grande.

A campanha de limpeza contou com o apoio da Câmara Municipal de São Vicente, da Moave e da Biosfera, através da disponibilização de instrumentos de trabalho, de sacos para recolha do lixo e orientação técnica.