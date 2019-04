Xadrez: Luís Fernandes é o primeiro Campeão Nacional de Veteranos

Luís Fernandes, da Pinéu Chess de São Vicente, sagrou-se, nesta segunda-feira, no primeiro campeão Nacional de Veteranos em xadrez. A prova realizou-se em Picos, Santiago Norte, numa organização conjunta da FCX e da Câmara Municipal dos Picos.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Xadrez, para se sagrar campeão, Luís Fernandes teve de jogar um match de duas partidas com Carlos Mões, pois ambos terminaram o torneio com 4 pontos. Esse match mostrou-se insuficiente, porque ambos voltaram a fazer o mesmo número de pontos, havendo necessidade de recorrer a uma partida de Armagedon, com 5 minutos para as brancas e 4 para as pretas. Luís Fernandes acabou por ganhar esta partida e assim, sagrar-se o primeiro Campeão Nacional de Veteranos.

O segundo lugar ficou para Carlos Mões, ao passo que Aguinaldo Vera-Cruz ficou na terceira posição do campeonato.