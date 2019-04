Navio Inter-Ilhas realizará apenas uma viagem no percurso São Vicente/Santo Antão no feriado de 01 de Maio

O navio Inter-Ilhas da Polaris, o único a operar neste momento na linha marítima entre Santo Antão e São Vicente, uma das mais movimentadas do país, vai realizar no feriado de quarta-feira, 01 de Maio, apenas uma viagem ida/volta no percurso São Vicente/Santo Antão.

Face à indisponibilidade dos navios Mar de Canal (em reparações) e Liberdadi parado devido ao acidente ocorrido no Porto de Cabotagem do Porto Novo, o navio Inter-Ilhas, da agência Polaris, é o único barco a assegurar o transporte de pessoas e mercadorias entre as duas ilhas, por isso fez o reforço das viagens, sendo que neste momento efetua 18 ligações semanais em vez das habituais 14 viagens, com três viagens diárias, nas segundas, quartas, quintas e aos domingos.

Mas, de acordo com a agência, nesta quarta-feira, 01 de Maio, que se celebra o Dia do Trabalhador, vai proceder apenas à realização de uma viagem ida/volta entre São Vicente e Santo Antão. Para isso o navio Inter-Ilhas sairá do Porto Grande às 14 horas, com horário de chegada no Porto Novo estipulado para às 15 horas. Já no percurso inverso, o navio iniciará viagem no Porto Novo às 16 horas com previsão de chegada a São Vicente às 17 horas.

De realçar que na sequência do acidente no caís do Porto Novo, o ferryboat Liberdadi sofreu alguns danos, razão pela qual suspendeu as viagens por “tempo indeterminado”, encontrando-se atracado no Porto Grande em São Vicente. Já o Navio Armas, que por outros motivos, também está atracado no Porto Grande, não se antevê um regresso para breve, pois encontra-se sem o nome do navio estampado nas laterais do mesmo, levando a crer que será suspenso de forma definitiva das viagens, devido a idade que já leva no activo.