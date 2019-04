Voleibol: Desportivo F.F em femininos e Atlético Volley em masculinos sagram-se campeões do Torneio de Abertura

29/04/2019 15:27 - Modificado em 29/04/2019 15:27

Os torneios abertura dos regionais de voleibol feminino e masculino conheceram os seus campeões este fim-de-semana. Em femininos, a equipa do Desportivo de Fonte Francês venceu, na final, o Sporting Clube Farense por 3-0. Já em masculinos a equipa do Atlético Volley venceu o Progresso por 3-2. Ambos os jogos foram disputados no Polidesportivo Municipal de Oeiras, em Monte Sossego.

No que diz respeito ao jogo de femininos entre o Desportivo de Fonte Francês e o Farense, as duas formações marcaram presença na final, após classificarem-se em primeiro e segundo classificados respetivamente, no fim dos jogos disputados entre todas as equipas nas suas categoriais. Na grande final de Monte Sossego, a formação de Fonte Francês mostrou grande superioridade e não teve dificuldades em levar a melhor sobre a congénere de Fonte Filipe, por um claro 3-0. De recordar que, o Desportivo Fonte Francês é detentor da Supertaça, tendo vencido, na final, a Académica do Mindelo, por um expressivo 3-0.

No que diz respeito ao campeonato masculino, o Atlético Volley e o Progresso também marcaram presença, após se classificarem em primeiro e segundo da tabela classificativa. O Atlético saiu na frente no primeiro set, vencendo por 25-22, mas o Progresso viria a repor a igualdade ao vencer o segundo set por 21-25. A partir deste set o atual campeão regional de São Vicente venceu os dois últimos sets por 25-21 e 25-23 e selou assim a conquista do Torneio de Abertura 2019.

Este é o primeiro trofeu da época para a equipa do Atlético, isto após perder a Supertaça para a Académica do Mindelo, com o resultado de 2-3.

De realçar que, das provas organizadas pela Associação Regional de Voleibol em São Vicente nesta época desportiva, participam três equipas em feminino, são elas: Clube Desportivo de Fonte Francês, Sporting Clube Farense e o Atlético Clube do Mindelo.

Já em masculino, cinco equipas compõem o elenco desta época desportiva: Atlético Club do Mindelo, Associação Académica do Mindelo, Progresso, Clube Desportivo Fonte Francês e Ginásio.