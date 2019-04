Mulher dá à luz seis bebés em nove minutos

29/04/2019 00:48 - Modificado em 29/04/2019 00:48

Médicos consideraram o feito surpreendente.

Uma mulher norte-americana conseguiu fazer o parto que muitas mulheres ambicionam. Rápido e com bebés saudáveis. Mas o mais impressionante é o número de bebés que deu à luz em apenas nove minutos.

Dois meninos e quatro meninas nasceram entre as 4h50 e as 4h59 de domingo, no Texas, EUA.

Os médicos ficaram tão impressionados que fizeram uma publicação no Facebook a relatar o feito. “A probabilidade de dar à luz seis filhos gémeos é de 1 em 4.7 milhões, e ainda mais raro é conseguir fazê-lo de forma tão rápida”, lê-se na página do Facebook do Hospital. Thelma Chiaka é a mulher do momento, nos EUA e nas redes sociais.

As crianças pesam entre 800 gramas e 1,3 quilos e todos se encontram bem de saúde.

Por CM