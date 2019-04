Modelo brasileiro morre depois de cair inconsciente na passerelle

29/04/2019 00:27 - Modificado em 29/04/2019 00:27

Tales Soares tinha 26 anos.

Oúltimo dia de desfiles da 47ª edição da São Paulo Fashion Week ficou marcada pela morte de um jovem modelo. Tales Soares tinha 26 anos.

Nos primeiros momentos da apresentação do estilista Igor Bastos, da marca Ocksa, Tales Soares, também conhecido como Tales Cotta, caiu na altura em que desfilava na passerelle com um look azul assimétrico.

Dada a ambiência do desfile, a queda do modelo, num primeiro momento, e aos olhos das pessoas que estavam na primeira fila, parecia uma interpretação.

Porém, rapidamente os espectadores perceberam que o corpo do modelo estava a tremer. Dá ainda conta a Folha de S. Paulo que Tales começou a espumar pela boca.

A música que ecoava no espaço, do DJ Augusto Correa, foi interrompida e os bombeiros de prevenção agiram prontamente. Menos de um minuto depois, o jovem modelo da Base Mgt estava a ser transportado numa cama.

A notícia da morte de Tales Cotta foi divulgada pelas 19h (locais, 15h em Lisboa).

Em declarações ao jornal brasileiro, a modelo Isa Mel explicou que o colega não se tinha alimentado porque era vegetariano e esse menu não estava contemplado na oferta disponibilizada para a equipa no camarim.

Já quanto à causa da morte, o comunicado emitido pela organização explica ainda que a morte de Tales foi motivada por doença súbita, não adiantando mais detalhes.