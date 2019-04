São Vicente: Eunice Silva preside ao lançamento da iniciativa “Outros Bairros”

29/04/2019 00:07 - Modificado em 29/04/2019 00:07

A ministra das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, presidirá no dia 02 de Maio, no Espaço Social Estoril, no Polivalente de Monte Sossego em São Vicente, a cerimónia oficial de apresentação pública da iniciativa “Outros Bairros”, no quadro do programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades (PRRA).

De acordo com o Ministério das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, a iniciativa “Outros Bairros” foi desenvolvida com o propósito de intervir nos bairros informais de Cabo Verde, com a missão de contribuir “positivamente para a sua transformação e mudança” através da reabilitação, revitalização e melhoria das acessibilidades.

No caso concreto de S. Vicente, este projecto, segundo a mesma fonte, está sendo realizado com a parceria da Câmara Municipal de São Vicente, com ajuda de experts nacionais e internacionais, assim com o engajamento dos moradores locais. “Após um minucioso diagnóstico, o Governo decidiu dar início à iniciativa «Outros Bairros», através da implementação de um teste metodológico, usando como área piloto o bairro de Alto Bomba, cujo âmbito será posteriormente alargado a outras localidades da cidade”.

A cerimónia oficial de lançamento da iniciativa “Outros Bairros” conta com um ciclo de conferências subordinado ao tema “Como será o futuro dos Bairros Informais de Cabo Verde?”. A mesma conferência contará com a presença do arquitecto brasileiro Manoel Ribeiro, especialista em reurbanização das favelas, assim como dos arquitectos cabo-verdianos responsáveis pelos projectos Xu Colletive e Storia no Lugar, Patrícia Anahory e César Schofield, entre outros conferencistas.