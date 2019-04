Fogo: PN recupera 240 contos roubados numa loja chinesa

28/04/2019 23:13 - Modificado em 28/04/2019 23:13

A Policia Nacional (PN) já recuperou cerca de 240 contos do dinheiro roubado na noite de sábado, por volta das 22:00, numa loja chinesa situada perto do largo de Cruz dos Passos, parte alta do centro da cidade.

Poucas horas depois da ocorrência e com recurso à imagem de uma câmara de vigilância, os agentes da Policia Nacional conseguiram identificar e deter o suposto assaltante e recuperado “cerca de 240 contos .”

O comandante da esquadra de São Filipe da Policia Nacional, Fernando Tavares, avançou à Inforpress que foi detida uma pessoa e recuperado o valor de 1500 dólares americanos, equivalente a mais de 140 mil escudos cabo-verdiano, e mais 91 mil escudos em moeda nacional, observando que os donos da loja não sabem ao certo qual o valor que o assaltante teria levado.

Além deste indivíduo, nos primeiros dias das festas de São Filipe, a PN não tem registado grandes incidentes, estando, no entanto, detido na esquadra um outro indivíduo pela posse ilegal de arma de fogo.

Inforpress