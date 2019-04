Larry segura Mindelense na liderança do grupo A

28/04/2019 13:55 - Modificado em 28/04/2019 13:55

Foto: Pitch Moreira

Um golo solitário de Larry bastou para que o Mindelense levasse a melhor sobre a Académica do Fogo e assim manter a liderança do grupo A, em jogo da quarta jornada do Campeonato Nacional, disputado sábado, no estádio municipal Adérito Sena.

Depois da igualdade a uma bola na terceira jornada da fase de grupos, registada no Fogo, as equipas do Mindelense e da Académica voltaram a medir forças no sábado, desta feita para o jogo da quarta jornada do grupo A. Num palco que tem registado sempre boas assistências do Nacional, o Adérito Sena voltou-se a vestir de vermelho para a recepção a “Micá” que viajou do Fogo.

A Académica do Fogo até entrou melhor e logo aos seis minutos Kevy, de bola parada, rematou cruzado e quase traia Piduca, mas o guarda-redes encarnado voou para a fotografia e foi buscar a bola que levava a direção certa.

A Académica voltaria a assustar o último reduto da equipa da casa, mas seria o Mindelense a inaugurar o marcador à passagem do minuto onze. Larry foi o autor do único da partida. Larry foi lançado na equipa inicial por Rui Alberto Leite para o lugar do castigado Fredson. No entanto, coube a Papalele, numa grande jogada individual, os créditos do golo. Este desequilibrou toda a defensiva da Académica e serviu na perfeição Larry, que na cara de Djidjé só teve que encostar para o fundo das redes.

A primeira metade do jogo foi pobre em lances claros de golos, com a Académica a querer chegar a igualdade mas o Mindelense, mesmo com alguns problemas em ter bola no meio campo, soube segurar o resultado. No segundo tempo a Académica optou por um jogo mais directo, mas os Leões da Rua de Praia, que viram Toy Adão ficar nos balneários devido a lesão, estiveram à altura dos acontecimentos e souberam controlar a investida “Negra”.

Rui Alberto Leite reforçou o meio campo com as entradas dos médios Lizander e Makalele, que se revelaram duas apostas ganhas, pois deram mais frescura física para que a equipa aguentasse o resultado até ao final do jogo. Por sua vez, Joel de Castro optou por mexer na sua frente de ataque, mas que em nada alterou o resultado final.

O Mindelense consegue a sua segunda vitória em casa e chegou aos oito pontos no grupo A, onde lidera. Com este desaire a Académica do Fogo, com três pontos, ocupa a terceira posição. No outro jogo do Grupo A, no duelo de “Micás” do Porto Novo e da Praia, a “corveta” do Porto Novo saiu por cima vencendo por 2-1, e com isso relançou a corrida ao apuramento agora com seis pontos. Já a Académica da Praia campeã nacional, ficou com vida dificílima neste grupo, onde já tem uma desvantagem de seis pontos para o líder Mindelense.

Na próxima jornada o escaldante Mindelense x Académica do Porto Novo, no estádio Adérito Sena, poderá resolver as contas deste grupo em relação ao primeiro classificado.