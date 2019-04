Rui Alberto Leite: “Vamos continuar jogo a jogo”

28/04/2019 13:23 - Modificado em 28/04/2019 13:23

O técnico dos “Leões da Rua de Praia”, Rui Alberto Leite, viu a sua equipa consumar a segunda vitória no grupo A, graças ao triunfo caseiro frente a Académica do Fogo por 1-0, com golo de Larry. No final da partida sublinhou que foi um jogo “bastante competitivo” onde as duas equipas jogaram para vencer.

Rui Alberto, visivelmente satisfeito com mais este triunfo, após o empate registado no Fogo, afirmou à imprensa, no final do jogo, que a sua equipa teve o controlo do jogo, o que fez com a equipa foguense baixasse as suas linhas. “Houve pouco espaço para que explorássemos os passes, mas marcamos um bom golo. Continuamos a ter bola e eles procuravam a transição e conseguiram algumas vezes sair, mas não criaram perigo. No segundo tempo baixamos as nossas linhas a procura de transições, porque eles têm uma equipa com muita qualidade, mas só que fizeram muito jogo directo, por isso não causaram perigo à na nossa baliza” realçou.

Sobre os problemas físicos, principalmente visíveis no ataque da equipa, Leite assumiu que a sua equipa tem estado a realizar muitos jogos e que pela frente vão ter uma nova sequência de jogos em pouco tempo. “Dentro de campo tens que esquecer os problemas físicos. Por isso temos que continuar focados no nosso objectivo” elucida.

Mindelense e Académica do Porto Novo, duas equipas que já se conhecem muito bem, tem novo duelo marcado já para o próximo fim-de-semana, um jogo que afigura-se crucial para as duas equipas que estão separadas por apenas dois pontos, e que em caso de vitória para uma das formações poderá abrir as portas das “meias”. Rui Leite, assegura que a “Micá” do Porto Novo é uma boa equipa, e que com a vitória deste sábado frente a Académica da Praia, em Santo Antão, adicionou novos ingredientes para o jogo da quinta jornada. “Venceram, por isso vamos ter um bom jogo aqui, entre duas equipas que se conhecem muito bem. Vamos continuar jogo a jogo” concluiu.