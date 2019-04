Joel de Castro: “Não foi o resultado que queríamos mas temos que sair de cabeça erguida”

28/04/2019 13:11 - Modificado em 28/04/2019 13:11

A Académica do Fogo averbou este sábado no Mindelo a sua primeira derrota na fase de grupos do Campeonato Nacional deixando a equipa na terceira posição. O treinador da equipa, Joel de Castro, revelou que apesar da derrota a sua equipa fez um bom jogo tendo em conta o poderio do adversário que tinham pela frente e que, de acordo com o mesmo, tem “muita qualidade”. Mas o treinador afirma que a equipa continua a lutar pelo apuramento.

Em declarações para a imprensa no término da partida, o treinador assumiu que não conhecendo o campo e a jogar fora de portas, adoptou uma nova estratégia. “Penso que foram duas partes distintas, por causa do forte vento que se faz sentir aqui. Na primeira parte tivemos pouca bola e por isso tentamos mais as saídas para o contra ataque. Mas na segunda parte encostamos o Mindelense. Penso que só por isso e pelo historial que o Mindelense tem e pela sua qualidade, acho que fizemos um jogo positivo. O resultado não foi aquele que queríamos, mas temos que sair de cabeça erguida”.

“O Mindelense já no jogo de São Filipe, não teve muitas oportunidades, mas acabou por empatar o jogo. Hoje aconteceu o mesmo, onde nós tivemos algumas ocasiões mas eles marcaram e venceram, por isso temos que dar os parabéns para o adversário”.

O treinador da “Micá” do Fogo apesar deste percalço assume que a sua equipa ainda alimenta esperanças em chegar às meias-finais, Para Joel de Castro o principal objectivo da sua equipa é encarar jogo a jogo. “Nesse caso foi a nossa premiria derrota, mas ninguém esperaria que nessa altura a Académica do Fogo tivesse apenas uma derrota. Portanto, nós abordamos o jogo para ganhar é verdade, e não conseguimos. Para os outros jogos vamos fazer o mesmo” remata.