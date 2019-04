Porto Novo recebe em Junho Seminário Internacional de Turismo Sustentável

26/04/2019 01:12 - Modificado em 26/04/2019 01:12

A Cidade de Porto Novo recebe nos dias 6, 7 e 8 de junho um seminário internacional intitulado “Turismo Sustentável – Desenvolvimento, Turismo e Sustentabilidade em Destinos Emergentes”.

De acordo, com a edilidade portonovense a ideia de promover este seminário é trazer especialistas na área do turismo sustentável, para que juntamente com as autoridades locais se possa debater o turismo sustentável na Ilha, e perspectivar estratégias de crescimento e consolidação deste tipo de turismo.

“A Ilha de Santo Antão, pelos projetos que estão sendo implementados e os que estão em carteira, configura-se como uma Ilha piloto em termos de boas práticas e de avanço em matéria de turismo sustentável em todo território nacional” diz a autarquia.

Segundo a mesma fonte esta iniciativa é promovida pela ADPM Cabo Verde, e conta com o financiamento do Fundo de Turismo e parcerias das câmaras municipais de Santo Antão, e tem ainda a colaboração do Projeto Raízes, União Europeia e Camões Instituto.