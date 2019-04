Fernando Elísio Freire: “Problema da seca em Cabo Verde é profundo”

O Ministro do Estado, Fernando Elísio Freire afirmou nesta quinta-feira, que o “problema da seca em Cabo Verde é profundo”, mas que o Governo sempre assumiu com coragem o mau ano agrícola.

Através da sua página do Facebook, Fernando Freire, assumiu que o Governo tem estado a trabalhar de forma consistente para melhorar a situação. “Por isso, criámos, em tempo útil, o programa de mitigação dos efeitos da seca e do mau ano agrícola, para aliviar e diminuir as consequências” escreveu o ministro.

Ainda de acordo com Freire, o propósito do governo é de garantir emprego, o mínimo de rendimento, a criação de gado e a mobilização de água, para permitir que as famílias passem por menos dificuldades possíveis.