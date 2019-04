Giselle Silva canta “Music in the Heart” no espaço Zero Point Art

A jovem cantora natural de São Vicente, Giselle Silva, apresenta no dia 03 de Maio, o concerto “Music in the Heart”, no espaço Zero Point Art, na cidade do Mindelo. A artista tem ainda programado para o mês de Novembro o lançamento do seu primeiro álbum.

De acordo com a artista, que cedo se iniciou no mundo da música o repertório será composto por músicas do mundo e cabo-verdianas, tudo com o intuito de “surpreender o público presente e de proporcionar uma noite musical agradável”.

Para o mês de Novembro deste ano Giselle Silva tem previsto o lançamento do seu primeiro álbum, que contará com 10 faixas musicais, acrescentando que o trabalho discográfico está, neste momento, em fase de edição.

Para a jovem cantora, este projeto musical tem como objetivo introduzir um novo conceito musical em Cabo Verde, que proporciona a criação de um público seletivo, mas apreciador da boa música e da qualidade vocal, integrando também outras formas de arte, como dança e teatro. “Com isso demonstrar que a música cabo-verdiana não se prende apenas aos estilos tradicionais e habituais, mas que é possível compor música clássica ou uma ópera, por exemplo, em crioulo” explica.

No seu percurso artístico, destaca-se ainda o lançamento do single “Nha Nostalgia”, bem como a participação em diversos concertos em São Vicente, com particular destaque para o espetáculo de homenagem a Celina Pereira e o seu próprio protejo de performance que deu início em dezembro de 2018.

Profissionalmente, Giselle que adquiriu ao longo dos anos experiências no ramo da música, essencialmente nos Estados Unidos da América e Brasil, coordena hoje o serviço educativo do Centro Cultural do Mindelo (CCM) com foco nas artes performativas e dirige o Coral Bana, projeto de formação artística que visa o ensino de canto a crianças, adolescente e jovens.