Yuran do Rosário: “Dentro do campo vai estar um Mindelense a imagem de São Vicente”

26/04/2019 00:29 - Modificado em 26/04/2019 00:29

O defesa direito do Mindelense, Yuran do Rosário, afirma que não espera um outro Mindelense para o jogo frente a Académica do Fogo, a contar para a quarta jornada do grupo A do CN, que não seja à imagem dos “Leões da Rua de Praia” e da ilha que representa, para poder vencer esta partida.

O jogador que trocou a Praça Estrela pela Rua de Praia nesta época desportiva e que tem sido o escolhido, regularmente, por Rui Leite para ocupar a faixa direita da sua defesa, em antevisão a esta importantíssima partida da fase de grupos do Campeonato Nacional, começou por fazer um balanço positivo da primeira volta da prova, onde a equipa ocupa a liderança com mais dois pontos que as “Micás” do Fogo e do Porto Novo.

Em relação ao jogo no Fogo no passado domingo e que culminou com um empate a uma bola, Yuran afirma que foi um jogo difícil, mas não pelo mérito da Académica, mas sim pelo longo trajeto que a equipa fez para chegar à ilha do Vulcão. “E ainda fomos prejudicados pela equipa de arbitragem, que não foi unanime no seu critério” vinca.

Já para esta partida de sábado, em casa, no Municipal Adérito Sena, o camisola 13 dos encarnados diz que os jogadores do Mindelense estão todos concentrados e focados em conquistar os três pontos em disputa.

A alteração do jogo da Taça de Cabo Verde, frente ao Santo Crucifixo de Santo Antão Norte, inicialmente agendado para esta quarta-feira, 24, para o dia 01 de Maio, foi um balão de oxigénio para a equipa que só chegou em São Vicente, na segunda-feira, 22. Mesmo assim, Yuran declara que para o Mindelense nada é fácil, porque estão em duas competições, e que por isso não há tempo para treinar, mas sim apenas para recuperar para os jogos. “Mas estamos todos juntos, para ultrapassar quaisquer adversidades” aclara.

A segunda volta é vista pelo defesa lateral direito, como sendo sempre a parte mais difícil, pois aponta que todas as equipas estão à procura de pontos. “Estamos trabalhando para evitar que as equipas garantem pontos contra nós, porque queremos somar estes pontos também”

No final deixa um apelo aos adeptos e simpatizantes. “Peço que compareçam em massa no estádio, pois o apoio deles é fundamental para a equipa”.