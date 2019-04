Lalo Gomes: “Sabemos que não vai ser um jogo fácil mas queremos ganhar em São Vicente”

26/04/2019 00:11 - Modificado em 26/04/2019 01:27

Foto: Marcos Rocha

O jogador internacional cabo-verdiano, defesa central e capitão da Académica do Fogo, Lalo Gomes, defende que apesar das várias baixas na equipa, para o embate de sábado, 27, de Abril com o Mindelense no estádio municipal Adérito Sena, a equipa vem com cautela para lutar por uma vitória, mesmo sabendo das dificuldades que é jogar em São Vicente.

Impedido de defrontar o Mindelense, nesta jornada devido a castigo, o capitão da “Micá” do Fogo diz que o resultado da primeira volta (1-1) não foi um bom resultado pois a equipa sempre lutou pela vitória. “Pecamos muito na finalização, principalmente contra o Mindelense e a Académica da Praia”.

Sobre o primeiro jogo com o Mindelense, disputado no Fogo, o capitão defende que já sabiam que não seria um jogo fácil, devido ao poderio da equipa que tinham pela frente e que não tem dúvidas de que o Mindelense é uma das melhores equipas de Cabo Verde. “Já estamos habituados a jogar com essas equipas, principalmente o Mindelense, porque já nos encontramos várias vezes e quase que estamos equilibrados nos resultados” afirma.

A Académica sempre que participa no Nacional tem tido boas prestações, e segundo Lalo esta performance é devido a qualidade da equipa, que mesmo respeitando todas as equipas de Cabo Verde, não tem medo de jogar de igual para igual contra qualquer uma delas, porque o lema é sempre jogar para ganhar.

A partida com o Mindelense já está a porta, e será uma cartada importante e que poderá ser decisiva para a Académica e nisso, o capitão refere que a equipa tem de se apresentar “muito concentrada” do início ao fim. “Sabemos que não vai ser um jogo fácil, mas queremos ganhar o jogo. Este é um jogo que vai ser de sacrifício num campo que não estamos habituados, devido ao forte vento que se faz sentir no Adérito Sena. Mas a equipa esta motivada e concentrada para este jogo. Sabemos como superar esse jogo, somos uma equipa inteligente” sustenta Lalo.

O internacional cabo-verdiano, pelo que viu do Mindelense no jogo no Fogo, no passado domingo, diz que os Leões da Rua de Praia são uma equipa que gosta sempre de ter bola e que tem uma boa transição para o ataque, apontando que os ataques rápidos são mesmo o ponto forte da equipa orientada por Rui Alberto Leite.

O defesa acredita que a equipa pode passar para a próxima fase da prova, pois ao seu ver, esta tem qualidade para isso, mas acredita que só qualidade não chega para se conseguir o objetivo. “Temos de trabalhar muito para isso. O grupo não é fácil, mas também não é impossível” remata Lalo.