Ryan Mendes está perto da conquista do título nos Emirados Árabes Unidos

25/04/2019 23:52 - Modificado em 25/04/2019 23:52

O Al Sharjah do internacional cabo-verdiano, Ryan Mendes, está perto da conquista do título do campeonato dos Emirados Árabes Unidos, após 23 anos em jejum. Ryan já leva quatro golos e nove assistências.

Após a campanha falhada nos jogos de apuramento para a Taça das Nações Africanas com os Tubarões Azuis, o jogador de 29 anos, está perto de conquistar um surpreendente título da liga AGL (Arabian Gulf League).

Em declarações à imprensa daquele país, Mendes assegura que ninguém esperava no início da temporada, mas que a equipa manteve o ritmo. “Pessoalmente, sinto que trabalhei muito e nós, como equipa, trabalhamos muito nesta temporada” disse.

No entanto o jogador lembra que ainda não conquistaram nada, mas que a se tornar realidade, será algo especial para ele. “Será um dos momentos mais importantes da minha carreira” vinca.

O Al Sharjah ocupa o primeiro posto do campeonato com 51 pontos, mais sete pontos que o segundo classificado, o Al-Ahli Dubai que soma 44 pontos, e tem mais um jogo disputado que o Al Sharjah.

Em caso de triunfo de Mendes e companhia nesta sexta-feira, 26, em jogo a contar para 22ª jornada, frente ao Ittihad Kalba, a equipa poderá aumentar para 10 os pontos de vantagem sobre o perseguidor mais direto na luta pelo título, ficando assim apenas a um triunfo do título inédito.