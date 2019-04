Cabo Verde possui 200 mil dólares para o combate à violência contra Crianças e Adolescentes

25/04/2019 15:03 - Modificado em 25/04/2019 15:03

foto: O País

No âmbito do Ateliê Técnico sobre a montagem de um sistema integrado de informação e gestão de casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescente em Cabo Verde, realizada na manhã desta quinta-feira, no Palácio do Governo, na Cidade da Praia, a Coordenadora do Programa do Escritório Comum do PNUD, UNFPA e a UNICEF em Cabo Verde, Nélida Rodrigues, avançou que o arquipélago é considerado neste momento, um dos primeiros da região da CEDEAO a adotar um conjunto de medidas para a implementação do plano de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de menores.

Para a coordenadora, pretende-se ter um sistema que não só repartilhe esses casos, mas também fazer um segmento de ocorrências de violência contra as crianças e adolescentes, daí que esses fundos, na ordem dos 200 mil dólares, servem de suporte para responder as necessidades de acompanhamento desses casos.

Num momento que se está também a trabalhar na formação dos técnicos, a Presidente do ICCA, Maria Medina Silva, acrescentou que é importante que haja um sistema de informação integrado, que faça a gestão desses casos, para que se possa atribuir uma melhor proteção às crianças e aos adolescentes.

De realçar que este encontro serviu para a apresentação de respostas mais coordenadas entre as instituições, permitindo também que se possa saber se houve avanços, bem como possibilitar a comparabilidade ao nível da região e a nível mundial.

Técnicos do Ministério da Família e Inclusão Social, representantes de instituições ligados à proteção de crianças e adolescentes e especialistas internacionais da área estiveram presentes no referido ateliê.