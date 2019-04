Ministro da Cultura participa em Fórum na China com futuros investimentos e parcerias em carteira

24/04/2019 23:34 - Modificado em 24/04/2019 23:34

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, participa, a convite da República Popular da China (RPC), no “The Second Belt and Road Forum for International Cooperation” em Pequim, China, que acontece de 25 a 27 de Abril. O ministro irá aproveitar a estadia para encontros bilaterais com várias entidades e empresas chinesas com vista a futuros investimentos e parcerias com Cabo Verde.

De acordo com o ministério, nesta deslocação à República Popular da China, o governante que vai participar no debate “People-to-People Conectivity”. Leva, também, na agenda um encontro de trabalho com o seu homólogo da Cultura e Turismo, assim como um encontro de trabalho com o Vice-Ministro da Educação da China, para discutir questões relacionadas com a reforma da UNESCO.

Para além da cimeira, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas aproveitará a estadia na República Popular da China para um conjunto de encontros de alto nível com membros do Governo daquele país e líderes representantes de outros países que se encontram na China para participarem da cimeira e ainda encontros bilaterais com várias entidades e empresas chinesas com vista a futuros investimentos e parcerias com Cabo Verde.

Durante esta deslocação à República Popular da China o ministério espera assinar um novo acordo de cooperação cultural bilateral entre Cabo Verde e a China (2019-2022). Acordo que abarca os sectores da Cultura, Arte, Património Cultural, Turismo, Cinema, Media (rádio e televisão) Broadcasting, Cinema, Educação e Desporto.