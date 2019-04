Nova promoção da CV Airlines Praia/Lisboa e volta gera a indignação de muitos sanvicentinos

24/04/2019 23:21 - Modificado em 24/04/2019 23:21

A CV Airlines lançou uma promoção para o mês de Junho na rota Praia/Lisboa, ida e volta, aproveitando o “stopover” da companhia aérea para fazer uma promoção a partir de 24.290 escudos. Um facto que tem gerado descontentamento no seio de muitos mindelenses, que se sentem marginalizados em relação a esta medida, quando São Vicente precisa urgentemente que sejam retomadas as ligações aéreas pela CV Arlines.

Há muito que os sanvicentinos reclamam a reposição dos voos da CV Airlines de e para a ilha de Monte Cara, reclamações que até então têm-se revelado infrutíferas. A companhia de bandeira, recentemente lançou um repto na sua página do facebook, onde ilustrou uma foto do Monte Cara e convida a quem quiser conhecer essa “pérola da cidade do Mindelo” que o faça aproveitando o “stopover” da companhia aérea.

Ora, um acto que gerou repúdio dos mindelenses, que agora reclamam com a companhia pelo facto de fazer esta promoção, quando entendem que o mais correcto seria fazer do Sal, pois é o destino que muitos tomam para sair do país, já que não fazem a ligação com o Aeroporto Internacional Cesária Évora em São Vicente.

Para Kapa Santos, isto significa um claro bloqueio para São Vicente, entendendo que para se viajar de São Vicente para Lisboa, na TAP, é obrigado a pagar o dobro deste preço, agora veiculado pela CV Airlines. “Não é em vão que os jovens de São Vicente estão a sair da ilha à procura de melhores condições de vida, porque já não dá mais, devido ao desemprego e a exploração, para além de outras dificuldades” garante.

Já Bem-David pede aos sanvicentinos para acordarem, que o povo pare de ser “covarde” e que toma uma iniciativa, para dar uma basta nisso. Já a internauta, Zuzu da Graça, entende este preço, mas para as outras ilhas inclusive São Vicente é um exagero enorme.

“Interessante que os voos ida e volta dentro de Cabo Verde estão pelo preço de 20 mil escudos. Isto é que é um absurdo”, diz Nunuk Nascimento.

Ao ver do internauta Ramos, em Cabo Verde, os sucessivos Governos da “Praia” têm prejudicado o país de forma descarada e quer os Deputados na situação quer o Presidente da República não tem feito nada para inverter a situação. “Pois ninguém quer perder o pódio e a disciplina partidária fala mais alto do que o interesse da população lesada, na medida em que todos assobiam para o lado e esperam a época das campanhas afim de ludibriar o eleitorado menos atento, com proposta para o inglês ver” escreve.