Porto Novo: C4 Pedro, Dénis Graça, Nancy Vieira, Gil Semedo e Cabo Verde Show dão cor as festas de São João 2019

24/04/2019 16:12 - Modificado em 24/04/2019 16:12

A autarquia do Porto Novo, tem já praticamente definido o cartaz das festas de São João, que acontecem em Junho, com C4 Pedro, Dénis Graça, Nancy Vieira, Gil Semedo, Cabo Verde Show, Jocelyn Medina e Blaka em posição de destaque.

A cidade do Porto Novo agita-se com uma movimentação acelerada de pessoas que participam, nas várias actividades que culminam na peregrinação de São João, desde a Ribeira das Patas até ao Porto Novo, acompanhado de milhares de pessoas, desde crianças aos mais velhos, ao ritmo dos tamboreiros e do “colá”.

Uma tradição considerada por muitos como sendo, “uma das maiores festas de romaria” que se celebra em Cabo Verde e junta o religioso e o profano, tendo o ponto alto os dias 21,22, 23 e 24, com vários espectáculos culturais, sendo que, no dia 25, a festa continua na localidade de Ribeira das Patas.

Para além da tradicional feira dos produtos agro-pecuários de Santo Antão, as comemorações deste ano marcam ainda as festas a peregrinação dos fiéis, o desfile dos grupos de romaria de São João e a procissão, além dos concertos musicais e bailes e com concertos musicais com artistas e bandas como: C4 Pedro, Dénis Graça, Jocelyn Medina, Nancy Vieira, Gil Semedo, Blaka, Cabo Verde Show, e muitos outros.

Segundo os organizadores, no âmbito das festas do Santo padroeiro, dado os vários eventos culturais que recebe, Porto Novo transforma-se na “capital da cultura” do país.