São Vicente: Prisão preventiva para homem que matou a mulher à martelada

24/04/2019 14:36 - Modificado em 24/04/2019 14:36

O Tribunal de São Vicente decretou prisão preventiva para o homem de 33 anos acusado de assassinar, no último fim-de-semana, a companheira de 40 anos. O homem de 33 anos, pedreiro de profissão, entregou-se na esquadra do Mindelo e confessou o crime, assumindo que matou a companheira com golpes de martelo na cabeça, no complexo de Casa para Todos em Ribeira de Julião, no passado fim de semana

Com base nos indícios o juiz decretou prisão preventiva. Assim o homicida confesso vai aguardar o julgamento na Cadeia de Ribeirinha.