COJAP abre inscrições para voluntários do Sal 2019

24/04/2019 01:02 - Modificado em 24/04/2019 01:02

O Comité Organizador dos Jogos Africanos de Praia Sal 2019 (COJAP) lançou nesta terça-feira o formulário para inscrição de voluntários, que irão ajudar e dar alma ao maior evento desportivo já realizado no país.

“O Comité Organizador dos Jogos Africanos de Praia, com natural contentamento, dá início às inscrições para o Voluntariado nas mais diferentes áreas de atuação e organização do SAL 2019” lê-se no site do COJAP.

Conforme a mesma, esta é uma oportunidade única de adquirir conhecimentos e experiências na organização de eventos desportivos e não só.

“Não há fórmulas nem modelos a serem seguidos para ser voluntário, cada um contribui de acordo com as suas capacidades, mas ciente do comprometimento que tem e da importância do trabalho em equipa”, salienta o COJAP.

De acordo com a organização, as inscrições estão abertas para todos independentemente de residirem ou não na ilha do Sal.