São Nicolau acolhe a 7ª edição do “Sodad Festival d’Morna”

24/04/2019 00:56 - Modificado em 24/04/2019 00:57

A vila de Praia Branca, no município do Tarrafal de São Nicolau, acolhe no dia 27 de Abril a 7ª edição do “Sodade, Festival d´Morna” e, à semelhança dos anos anteriores, a edilidade promove uma noite de mornas reunindo, não só vários artistas da ilha de São Nicolau, como também de outras ilhas, contando ainda com uma conferência sobre a Morna e Direitos de Autores.

O cartaz desta 7 ª edição conta com artistas como Nhelas Spencer, Tómas Delgado, João Eugénio, Maninho Almeida, Djinhe Santos e Adil Lopes. Da ilha de São Vicente apresentam-se Vozinha e Nai Monteiro e Nanock Brito da Boavista. Da ilha de Santiago espera-se Leny Rodrigues e da Brava Valter da Lomba. Enquanto que da ilha do Sal marcam presença Djoy Fortes, Ti Gil e Homero Delgado e da ilha do Maio, George Tavares.

Já a banda suporte estará sob responsabilidade do Adilson Rodrigues, Deiri Lopes, Tony Gomes, Katuk, Júlio Ramos, Carlos Cabral e Braz Soares, sendo que o palco do festival será montado no largo da Laja, ao lado da casa onde viveu o autor (material) da morna “Sodad d’nha Terra Saninclau”, Armando Zeferino Soares.

O “Sodade, Festival d´Morna” é organizado pela Câmara Municipal do Tarrafal e conta com os patrocínios do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, Binter Cabo Verde e SOCOL. Os parceiros desse evento que já se tornou um produto turístico da ilha e do município são a Câmara Municipal do Sal, Câmara Municipal da Boa Vista, Câmara Municipal da Ribeira Brava, Câmara Municipal da Brava, Pensão Alice, Pensão Natur, Edifício Mágico, Almeida & Graça, Água d’Torno e ainda a Delegação do Ministério da Educação em Tarrafal de São Nicolau.