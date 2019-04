Educação: Ulisses Correia anuncia financiamento de 10 milhões de dólares para reforçar o sector

24/04/2019 00:18 - Modificado em 24/04/2019 00:18

Foto: Inforpress

Durante a sua intervenção, na aula magna aos Professores, sob o lema “Financiar o Futuro: Educação Agora”, que decorreu nesta terça-feira na cidade da Praia, para assinalar o Dia do Professor, o Primeiro-Ministro anunciou o financiamento de dez milhões de dólares por parte do Banco Mundial, para reforçar a educação no país.

O Chefe do Governo referiu que esse montante vai ser direcionado para o desenvolvimento curricular, avaliação de aprendizagem, capacitação de professores, reforço do sistema de gestão e autonomia, criação de um fundo de desenvolvimento de competências para melhorar a empregabilidade dos jovens, através da formação de competências, de estágios ou do mercado de trabalho.

Ulisses Correia afirma ainda que o fundo irá financiar ações de formação orientadas para os sectores do turismo e tecnologias de informação e comunicação e bolsas de estudos para cerca de dois mil jovens para áreas que o país define como prioritárias.