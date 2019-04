Olavo Correia empossa Gabinete de Operacionalização do CIN-CV em São Vicente

22/04/2019 17:25 - Modificado em 22/04/2019 17:25

O vice Primeiro-ministro, Olavo Correia, empossa nesta segunda-feira, 22, em Mindelo os membros do Gabinete de Operacionalização do Centro Internacional de Negócios de Cabo Verde, CIN-CV.

De acordo com uma nota de imprensa enviada ao NN, José Almada Dias será o Coordenador do referido Gabinete e vai ser coadjuvado por dois administradores não executivos, Belarmino Lucas e Miguel Furtado.

Tendo em conta a recente reestruturação de todo o conceito que esteve na origem da criação do CIN, em 2011, este Governo optou pela criação de uma entidade que, a nível nacional, seja incumbida de planear e organizar, de modo uniforme, a gestão, a promoção e a fiscalização dos múltiplos centros que se espera que a dinâmica do CIN-CV consiga impulsionar em todas as ilhas.

No exposto, o Governo vinca que não se pode mais adiar a implementação desta “importante instituição, na calha desde 2011”, sob pena de se perder as oportunidades que hoje se apresentam no contexto regional, bem como a nível global.

O Gabinete de Operacionalização do CIN-CV terá como missões, entre outras, gerir o CIN-CV até a operacionalização da sua Sociedade Gestora, acompanhar, em conjunto com uma consultoria técnica, a criação de uma entidade a nível nacional incumbida de planear e organizar de modo uniforme a gestão dos múltiplos centros que se espera que a dinâmica do CIN-CV consiga impulsionar em todas as ilhas, fornecer ao Governo os instrumentos técnicos e económicos necessários para garantir a sustentabilidade e autonomia financeira da Sociedade – CIN-CV, elaborar as propostas de criação das entidades gestoras dos novos parque industriais e logísticos, e, apresentar, semestralmente, junto do Governo os resultados conseguidos.