S. Vicente: Fim-de-semana marcado por homicídio de mulher de 40 anos e abuso sexual de menor

22/04/2019 17:16 - Modificado em 22/04/2019 17:16

O fim-de-semana da Páscoa em São Vicente ficou marcado pelo homicídio de uma mulher, 40 anos, no bairro Casa para Todos, em Chã de Marinha, e um caso de abuso sexual de uma menina menor de sete anos.

De acordo com a Polícia Nacional, o homicídio ocorreu na tarde de sábado, 20, quando uma mulher de 40 anos, mãe de quatro filhos menores, foi agredida “a golpes de martelo na cabeça” pelo seu companheiro, tendo a mesma falecido no local. Segundo a mesma fonte o homem de 33 anos, pedreiro de profissão, provável autor do crime, entregou-se na Esquadra do Mindelo, onde se encontra detido e deve ser presente ao tribunal ainda nesta segunda-feira.

Relativamente ao caso de violação, a PN esclarece que se tratou de uma menina menor de sete anos que foi abusada por um homem de 52 anos, na residência da avó da vítima, em Chã de Faneco. Neste caso foi a avó da menor, que ao deparar-se com o sucedido de imediato acionou a polícia que se deslocou ao local, tomou conta da ocorrência e deteve o presumível autor da violação.

Outro caso de polícia que marcou o fim de semana, foi o aparecimento de um cadáver na localidade de Pé de Verde, um indivíduo do sexo masculino, de 56 anos, cujo corpo foi a enterrar de imediato, após perícia das autoridades sanitárias e policiais, devido ao seu elevado estado de decomposição, mas suspeita-se de morte natural.

Sobre outras ocorrências, as esquadra do Mindelo, Monte Sossego e Fonte Inês, registaram 33 denúncias, 12 crimes contra pessoas e 21 contra património. Dos crimes contra pessoas, a PN destacou cinco por ofensas à integridade física, três ameaças e quatro por violência baseada no género. Já os crimes contra propriedade, contam-se dez furtos e 11 roubos.