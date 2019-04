Palmeira garante passagem à final da Taça de Cabo Verde

22/04/2019 16:51 - Modificado em 22/04/2019 16:52

O Clube Desportivo Palmeira garantiu, neste fim-de-semana, o acesso à final da Taça de Cabo Verde, ao vencer o Barreirense do Maio por 5-3, no desempate por penaltis, isto após um nulo registado nos 120 minutos do jogo disputado no estádio Marcelo Leitão.

Após empate no tempo regulamentar e no prolongamento foi necessário recorrer às grandes penalidades para se encontrar o primeiro finalista da Taça de Cabo Verde, onde a eficácia dos salenses foi notória ao converter 5 penalidades contra 3 dos maienses.

Para chegar à segunda eliminatória o Palmeira deixou pelo caminho o Sal Rei da Boa Vista, com uma goleada fora de portas por 0-4. Já o Barreirense seguiu para esta fase fruto do sorteio realizado pela FCF.

Com este triunfo o conjunto verde e branco apurou-se directamente para a grande final, agendada para 18 Maio no estádio nacional na cidade da Praia.

As formações que estão inseridas ainda na disputa da segunda eliminatória, o CS Mindelense, Académica da Praia, Santo Crucifixo de Santo Antão Norte e o Sporting da Brava, vão ter de disputar posteriormente ainda dois jogos cada para chegarem à final.