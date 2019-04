Mário Lúcio na 2ª Semana da Qualidade em Santa Catarina

22/04/2019 01:39 - Modificado em 22/04/2019 01:39

Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Santa Catarina organiza a Semana da Qualidade, que abre portas esta segunda-feira, 22, e se prolonga até ao próximo sábado, 27.

A parte cultural do evento, está a cargo do músico Mário Lúcio, considerado um dos nomes maiores da música e da cultura de Cabo Verde, que faz a abertura desta segunda edição do evento, que segundo a edilidade é “único no nosso país”.

O evento integra, ainda, uma Feira da Qualidade, que conta com 30 expositores. Uma semana que leva a Assomada dezenas de especialistas de vários setores da economia e faz subir ao palco o que de melhor se faz em termos da música de Cabo Verde.

A 2ª Semana da Qualidade conta com a parceria do Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual (IGQPI), da Inspeção Geral das Atividades Económicas (IGAE), da Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA), da Associação Comercial, Agrícola, Industrial e de Serviços de Santiago (ACAISA) e da CV Móvel.

Vários painéis de debate vão ter lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho, mas a Praça Central e a Zona Pedonal estão no centro da feira e da agenda cultural.

Apostada em transformar Assomada e Santa Catarina numa nova centralidade de progresso e desenvolvimento, a Câmara Municipal, através do Pelouro da Economia Local e Inovação, pretende incentivar os operadores económicos e empresários a adotarem modelos de gestão de qualidade assentes na melhoria contínua da qualidade da oferta de produtos e serviços no Concelho.

A Semana da Qualidade pretende encontrar respostas úteis e eficazes para aqueles que são problemas alvo do Município de Santa Catarina.