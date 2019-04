AAVTCV participa em Colóquio sobre Gestão do Turismo, Convenções e Exposições para os Países de Língua Portuguesa, em Macau

22/04/2019 01:30 - Modificado em 22/04/2019 01:30

O presidente da AAVTCV, Mário Sanches, viaja nesta madrugada de domingo, 21.04.19, à região autónoma chinesa de Macau, em representação da associação, para participar no Colóquio sobre Gestão do Turismo, Convenções e Exposições para os Países de Língua Portuguesa. Tratar-se-à de uma excelente ocasião para alargar contatos e potenciais parcerias com as congéneres de língua oficial portuguesa, sem contar com a oportunidade de promover Cabo Verde naquela região que é um dos principais destinos turísticos do mundo.

Mais do que isso, a nossa associação (AAVTCV) tem participação garantida num Seminário na 7.a Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau, onde os participantes terão a responsabilidade de fazer uma apresentação sobre os seus países e sob o tema: “Promoção de recursos e de produtos turísticos”. Isso, para um público composto por empresários do sector do turismo (Macau e China).

É nosso prazer ainda informar que no próximo dia 27 de abril, à margem da nossa participação no referido Colóquio, temos já marcado encontro com o nosso homólogo de Macau, Alex Lao, para a assinatura oficial de um protocolo de cooperação entre as partes.

A referida assinatura é o culminar de um processo que iniciou em novembro último, aquando da nossa deslocação àquela região autónoma chinesa para uma formação sobre promoção de destinos túristicos.

Para além de constituir uma plataforma privilegiada para promovermos o destino turístico Cabo Verde junto a um dos mercados túristicos mais apetecíveis, esta cooperação abre excelentes perspetivas, incluindo nas áreas de formação, trocas de experiências e atração de investimentos chineses e macauenses, na área do turismo e outras, em Cabo Verde.