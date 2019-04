Empoderameneto feminino é o lema do concurso Miss Porto Novo 2019

22/04/2019 01:22 - Modificado em 22/04/2019 01:22

A ser realizado no dia 04 de Maio de 2019, no Recinto 5 de Julho, na cidade do Porto Novo, conta com a participação de 14 candidatas, o concurso acontece sob o lema “Igualdade do Género e empoderamento das mulheres para uma sociedade mais Justa”.

Organizado pela empresa de produção de eventos, A PN Eventos, o concurso quer eleger as candidatas quer da cidade, quer do meio rural, dos 17 aos 25 anos de idade, que será a “embaixadora da beleza Portonovense” e uma importante influenciadora da sua, e de várias gerações e também desempenhará um papel fundamental no seio juvenil.

Segundo a organização, o objectivo é eleger a mais bela das participantes deste concurso sem qualquer forma de privilégio ou favorecimento por questões políticas, religiosas, financeira ou pessoal.

“As candidatas passarão por um programa educacional diversificado, com uma aposta em palestras e workshops, para que elas ganham autoconfiança, melhorarem a sua auto-estima e o seu desenvolvimento pessoal. Aumentar seu poder interior para expressar e defender seus direitos, fortalecer sua própria identidade, e, sobretudo, exercer controlo sobre suas relações pessoais, emocionais e sociais”, explica a organização.

Para a organização, deve ser alguém que se envolva em projetos sociais e se interessa verdadeiramente pelas questões de seu país. “É neste sentido que buscamos uma Miss preparada culturalmente, que tenha capacidade de discutir assuntos de interesse geral e que seja comprometida com seu reinado”.

Todas as candidatas já foram divulgadas. Elas irão concorrer à seis categorias, sendo elas: a Miss, primeira e segunda-damas, serão escolhidas pelo júri, a Miss Facebook, pelo público, através da votação nesta rede social, a Miss Simpatia, pelas próprias candidatas, e a Miss Fotogenia, pelo fotógrafo.

A última edição do concurso, Miss Porto Novo foi realizada 2016, na qual Carmen Gomes foi a vencedora.