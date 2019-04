Ministros de Segurança Interna da CPLP reúnem-se na Cidade da Praia com mobilidade na agenda

22/04/2019 01:00 - Modificado em 22/04/2019 01:00

Os ministros responsáveis pelas áreas da Segurança Interna dos Estados-membros da CPLP reúnem-se na Cidade da Praia, tendo a mobilidade no espaço comunitário como um dos pontos da agenda.

De acordo com o sítio na Internet da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a V reunião de ministros do Interior e da Administração Interna dos Estados-membros da comunidade contempla reflexões e novas propostas para o desenvolvimento e o reforço das relações de cooperação nestes países.

A anteceder a reunião ministerial realizam-se três conselhos, enquanto estruturas de apoio à reunião de ministros, nomeadamente o encontro do conselho de comandos nacionais , directores nacionais, presidentes de salvação pública, protecção civil e bombeiros, do conselho de chefes de polícia e do conselho de directores nacionais de migração, estrangeiros e fronteiras da CPLP.

Neste momento, Cabo Verde é o país que detém o exercício da Presidência da Conferencia de Chefes de Estado e de Governo da CPLP.

Inforpress