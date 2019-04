Mindelense empata na deslocação ao Fogo

21/04/2019 23:30 - Modificado em 21/04/2019 23:30

O CS Mindelense empatou a uma bola, neste domingo, na deslocação à ilha do Fogo, com a Académica do Fogo, em jogo a contar para terceira e última jornada da primeira volta do grupo A do Campeonato Nacional, partida disputada no estádio municipal 05 de Julho.

Num jogo que não foi nada fácil para o campeão regional de São Vicente, a equipa esteve largos minutos na frente do marcador, fruto do golo madrugador de Pibipe aos 15 minutos. A Académica do Fogo viria a empatar, por Padju, já perto do final da partida, mais precisamente aos 83 minutos. Esta partida foi de muitas contrariedades para Rui Alberto Leite que foi expulso e viu o médio Fredson também ser expulso e ainda Papalele sair lesionado.

Um resultado que apesar de todas as circunstâncias do jogo foi de todo positivo para os Leões da Rua de Praia, que mantém os adversários directos à distância de dois pontos e dobram o campeonato nacional na frente do grupo agora com cinco pontos

Na outra partida do grupo, nota para o empate também a uma bola no estádio da Várzea entre as Académicas da Praia e do Porto Novo. Jackinike adiantou a formação da casa no marcador, mas Faguy empatou

para a “Micá” do Porto Novo já na ponta final da partida .

O Mindelense, com cinco pontos, termina a primeira volta na liderança do grupo, com mais dois pontos que as Académicas do Porto Novo e do Fogo que somam ambas três pontos. Já a Académica da Praia campeã nacional, mantém a última posição do grupo com apenas dois pontos.

Na próxima jornada o Mindelense recebe a Académica do Fogo, enquanto a Académica do Porto Novo faz as honras da casa à Académica da Praia.

Nota curiosa vai para os seis empates registadas nos seis jogos desta terceira jornada da fase de grupos do campeonato nacional. De resto este campeonato nacional de 2019, tem nos empates o seu prato forte. Até ao momento já se registam 11, contra 7 vitórias em 18 jogos já disputados. Um campeonato que já rendeu até ao momento 27 golos e tem em Patchick avançado da Ultramarina e Fufuco do Sporting da Brava os melhores artilheiros, ambos com 3 golos apontados.