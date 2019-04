Voleibol: Beatriz “Bea” Santos sagra-se campeã pelo Leixões

21/04/2019 23:18 - Modificado em 21/04/2019 23:18

O Leixões Sport Club da internacional cabo-verdiana Beatriz “Bea” Santos, de 23 anos e natural de Santo Antão, sagrou-se tricampeã de Portugal em Voleibol feminino, ao vencer o Atlético VC Famalicão por 3-2 no quarto jogo do “Play-off” da final.

As “Sereias”, como são conhecidas, chegaram ao jogo decisivo com uma vantagem de 2-1 no “play-off” e estiveram com uma vantagem confortável no jogo, após estarem a vencer pelos parciais de 25-18 e 25-13. Mas a equipa visitante tratou de igualar as contas do jogo ao vencer os dois outros sets por 22-25 e 20-25. Um resultado que forçou a “negra”. A equipa de Matosinhos voltou a mostrar a sua supremacia e decidiu a seu favor a conquista do terceiro título consecutiva, ao vencer por 15-11.

Com mais este título nacional as “Sereias” chegaram ao 18º título, onde levam uma grande vantagem sobre o Benfica e Castelo da Maia, ambos com nove troféus.

Após a conquista da Supertaça, a jovem voleibolista que foi formada no Solpontense de Ponta do Sol, em Santo Antão, tendo saído para o Boavista de Portugal, alcança agora o seu primeiro título da Divisão de Elite do Voleibol Feminino a nível da carreira profissional.