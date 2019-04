Atletismo: Adriana Almeida na final do Campeonato Africano da Juventude em Abidjan e com novo recorde nacional

19/04/2019 00:16 - Modificado em 19/04/2019 00:16

A jovem atleta internacional cabo-verdiana Adriana Almeida passou, nesta quinta-feira, à final nos 200 metros no Campeonato Africano de Atletismo em sub-20, que decorre em Abidjan na Costa do Marfim.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Atletismo, Adriana Almeida completou o percurso em 24:92 segundos, equivalente ao quarto lugar da geral e conseguiu chegar a final que será disputada nesta sexta-feira, 19. Para além de alcançar a final, Adriana Almeida estabeleceu novo recorde nacional da distância com o tempo de 24:92 segundos.

De realçar que a jovem atleta natural da ilha do Sal, na final dos 100 metros que se disputou na quarta-feira, ficou no quarto lugar, com o tempo de 12:12 segundos. Almeida só foi superada por duas atletas nigerianas e uma sul-africana.

O Campeonato Africano Jovem de sub-18 e sub-20 termina sábado, 20, e Cabo Verde faz-se representar pelos atletas Adriana Almeida, Carlos Morais, Maline Barreto, e Bruno Rocha.