Joel de Castro: “O Mindelense é o líder do grupo mas queremos ganhar o jogo”

19/04/2019 00:06 - Modificado em 19/04/2019 00:06

O treinador da Associação Académica do Fogo, Joel de Castro, em antevisão ao embate com o Mindelense, assume as dificuldades que é jogar frente aos encarnados do Mindelo. Tece grandes elogios à equipa visitante e ao seu técnico Rui Alberto Leite, mas deixa claro que a sua equipa só pensa no triunfo no jogo de domingo.

Dois empates em outros tantos jogos é o somatório dos campeões regionais do Fogo no Campeonato Nacional. Dois pontos que não abalam as aspirações do clube que está inserido no designado “grupo da morte”. Para Joel de Castro “contra o Mindelense e a jogar em casa não poderemos querer outra coisa senão a conquista dos três pontos. Temos vindo a praticar um futebol agradável e temos saído dos jogos de cabeça erguida. Os jogadores estão motivados”.

“É um grupo com 3 equipas à procura do título nacional e nós à espera de surpreender. A própria comunicação social afirmou quem dos 3 passaria o grupo, logo nós estamos apenas para fazer número. Eu prefiro jogar contra os melhores, evolui-se mais” afirma o treinador.

O técnico português garante que tem a sua própria forma de trabalho semanal e que não o altera consoante o adversário. “Não massacro os meus jogadores a falar em adversários. O que muda é a estratégia daquilo que pretendo para cada partida. Claro que os jogadores se motivam mais a jogar contra o Mindelense e só por ai já me facilitam o trabalho”.

“O Mindelense é o líder do grupo, respeitamos o seu historial, mas queremos ganhar o jogo. É uma equipa que gosta de ter bola, explora bem a velocidade dos seus homens da frente. Pautam bem o jogo e mesmo não fazendo grandes exibições acabam sempre por ganhar. As dificuldades são maiores com equipas que nos fazem correr atrás da bola”.

Com dois empates em dois jogos, uma eventual derrota nesta partida poderá colocar a equipa numa situação difícil no grupo, mas para Castro no dia-a-dia de trabalho da equipa, não se fala em futurismo. “Falamos sim em trabalhar, em preparar bem, em sermos consistentes. Essencialmente em sairmos de consciência tranquila de qualquer jogo que disputamos. Até agora foram poucos os jogos que não conseguimos isso. Temos um bom grupo” regozija-se.

Sobre os Leões da Rua de Praia, o técnico da “Micá” diz conhecer bem os pontos fortes da equipa adversária. Segundo o mesmo têm uma equipa com muita qualidade individual e isso resolve jogos. “Tem um técnico que conhece bem o futebol nacional. O clube tem uma boa estrutura e é respeitado pela Federação. Não me surpreenderia se voltassem a ser campeões nacionais. Mas antes vão ter que jogar duas finais contra nós, porque é assim que vamos encarar todos os jogos deste grupo” vinca.

Por fim e apesar de algumas contrariedades na equipa, Joel de Castro afirma que sempre tem arranjado soluções dentro do plantel, mesmo tendo um plantel desequilibrado e com lacunas visíveis. “Se conseguimos isso até hoje, no futuro não será diferente. Os jogadores têm-me dado boas dores de cabeça. Eles têm trabalhado muito”.