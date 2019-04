“Bomba”: “Com respeito e humildade o Mindelense vai ao Fogo para ganhar”

18/04/2019 23:59 - Modificado em 18/04/2019 23:59

Foto: Pitch Moreira

O defesa central do Mindelense, Sidnei Vieira, ou simplesmente “Bomba”, pegou de estaca nesta temporada na formação encarnada. Tem sido presença assídua no eixo da defesa ao lado do capitão Toy Adão. Em abordagem ao jogo com a “Micá” do Fogo, sublinha que a equipa está em alerta sobre os perigos que formação de Joel de Castro possam trazer, mas vinca que o Mindelense vai ao Fogo para ganhar.

A comitiva encarnada saiu de São Vicente na tarde desta quinta-feira, tendo com destino final a ilha do Fogo, onde tem encontro marcado no domingo, 21, com a formação da Académica local. Pelo meio a equipa terá uma longa viagem de barco, a partir de Santiago (cerca de 4 horas), um cenário que poderá fazer mossa no seio da comitiva encarnada.

“Bomba” não tem dúvidas em afirmar que a vitória no passado domingo, frente a Académica da Praia, trouxe à equipa uma dose extra de confiança para os jogos que faltam disputar. “O grupo está cada dia mais forte e unido para continuar no caminho das vitórias. Isto é, jogo a jogo”.

“Estamos a preparar o jogo com a Académica do Fogo com respeito e humildade, mas não existe outro pensamento que não seja a vitória no domingo. A Académica tem uma boa equipa. Já fizeram dois jogos e empataram ambos. Conheço-os bem e estamos todos avisados” afirma “Bomba”.

Questionado sobre se um empate nesta partida é visto como um bom resultado, “Bomba” é peremptório em afirmar que só satisfaz se no final a equipa conseguir passar em primeiro lugar do grupo. “Neste momento não pensamos em empatar jogos. Queremos sim vencer os jogos que faltam para garantir o mais rapidamente possível a qualificação para as “meias”.

O jogo recorda-se está marcado para às 16 horas de domingo, no Municipal 5 de Julho.