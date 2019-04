PJ esclarece Fake News sobre o corpo de um homem que foi encontrado em Santa Cruz, na semana passada

18/04/2019 16:04 - Modificado em 18/04/2019 16:04

A Polícia Judiciária informa que recebeu, na quinta-feira, 11 de abril, a comunicação do sequestro, no dia 08 de abril, às 20 horas, de um indivíduo do sexo masculino, no concelho de Santa Cruz, tendo-se deslocado, de imediato, ao local e dado início às investigações.

O corpo da vítima viria a ser encontrado no dia 12 de abril, na localidade de Ponta Salto, em Santa Cruz, e deslocado para a casa mortuária do HAN para ser submetido a autopsia.

As investigações prosseguem, sendo que não há razão para as pessoas ficarem alarmadas.

A PJ apela à serenidade da população, no sentido de desvalorizar certas fake news (notícias falsas) que vêm sendo veiculadas nas redes socais, porquanto tais notícias não têm nenhuma conexão com o caso em investigação.

A PJ agradece, ainda, a quem tiver qualquer informação relativamente ao caso em apreço, que comunique às instâncias judiciais a saber: PJ, através do número 134 e a Polícia Nacional, através do 132, ambos grátis.