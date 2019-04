Praia: Polícia Judiciária deteve brasileira com 6 kg de cocaína

A Polícia Judiciária, no âmbito da prevenção e combate aos tráficos ilícitos por via aérea, deteve, no passado domingo, 14, em flagrante delito, no aeroporto da Praia, um indivíduo do sexo feminino, de 28 anos, de nacionalidade brasileira, por a mesma se encontrar na posse de uma mala de viagem, contendo no seu interior, seis mil cento e cinquenta e cinco gramas (6.155grs.) de cocaína em elevado grau de pureza, proveniente do Brasil.

A PJ aponta que a detida foi presente, na terça-feira, 16, ao Tribunal da Comarca da Praia para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguida detida, tendo-lhe sido aplicada como medida de coação a Prisão Preventiva.

Já no dia 15 do corrente mês, a Brigada Interna procedeu à detenção, em flagrante delito, de dois indivíduos do sexo feminino, de 35 e 37 anos, respetivamente, residentes em Chã de Santos – São Bento – Assomada, por as mesmas se encontrarem na posse de oito quilogramas (08 kg) de cannabis, dissimulados em diversas latas de leite, cujo destino era a comercialização.

As detidas foram presentes, esta quarta-feira, 17, ao Tribunal da Comarca de Santa Catarina, para efeito do primeiro interrogatório de arguidas detidas e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo sido aplicadas, a ambas, a Prisão Preventiva.