Hospital Baptista de Sousa recebe Missão Humanitária da Fundação espanhola “Clarós”

18/04/2019 01:13 - Modificado em 18/04/2019 01:13

O Hospital Baptista de Sousa (HBS) receberá nos dias 18 e 19 de Abril, a terceira missão humanitária da Fundação Espanhola “Clarós”, que procederá à realização de cirurgias em Otorrinolaringologia.

De acordo com uma nota de imprensa o HBS informa que a missão tem por objetivo a realização de cirurgias em pacientes com patologias do foro ORL (Otorrinolaringologia), Maxilofacial e Vascular, bem como a partilha de conhecimentos entres profissionais de saúde espanhóis e locais, na área de Otorrinolaringologia.

A otorrinolaringologia é uma especialidade médica com características clínicas e cirúrgicas. Seu campo de atuação envolve as doenças do ouvido, do nariz e seios paranasais, faringe, laringe, cabeça e pescoço.

Muitas vezes somente chamado de “otorrino”, o otorrinolaringologista visa cuidar da audição, respiração, da voz, da garganta e qualquer outro elemento que esteja relacionado com estas áreas, como, por exemplo, as alergias das vias respiratórias e o próprio sono.

Conforme a mesma fonte, as cirurgias serão realizadas no bloco operatório do hospital a partir das 9 horas.

De referir que a equipa proveniente da Espanha integra oito elementos: sendo 3 médicos otorrinolaringologistas, 2 anestesistas, 1 internista, 2 cirurgiões vascular, 1 instrumentista e 1 audioprotesista.