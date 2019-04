Estádio Municipal Adérito Sena salta para o pódio dos estádios com maior assistência no Campeonato Nacional

Foto: Pitch Moreira

A Federação Cabo-verdiana de Futebol, apresentou nesta terça-feira, os dados da assistência referentes à segunda jornada do Campeonato Nacional de Futebol registados nos vários estádios do país, onde o Estádio Municipal Adérito Sena registou a maior assistência no jogo entre o Mindelense e a Académica da Praia e saltou diretamente para o pódio.

De acordo com os dados divulgados pela FCF, o Estádio Municipal Adérito Sena que recebeu no passado domingo, o jogo entre o Mindelense e a Académica da Praia, a contar para a segunda jornada do grupo A do CN, e que terminou com a vitória dos da casa por 1-0, teve uma assistência de 2.100 adeptos.

Até então nenhum estádio tinha ultrapassado a ordem dos 1000 espectadores, sendo que a maior registada na primeira jornada, teve também como uma das equipas o Mindelense, que mediu forças com a Académica do Porto Novo em Santo Antão e que teve 900 espectadores. O Mindelense torna-se assim até ao momento a única equipa que tem levado o maior número de adeptos aos estádios.

O estádio Orlando Rodrigues em São Nicolau, que recebeu o confronto entre a Ultramarina e o Académico 83 (3-1), subiu diretamente para o segundo posto ao atingir os 1.200 adeptos. De referir que os estádios de futebol na ilha de São Nicolau (Di Deus e Orlando Rodrigues) são aquelas que normalmente registam as maiores assistências a nível nacional.

No cômputo geral os seis estádios onde se jogou para a segunda jornada do CN (5 de Julho – Fogo, Marcelo Leitão – Sal, Adérito Sena – São Vicente, Orlando Rodrigues – São Nicolau, Aquiles de Oliveira – Brava e Municipal do Tarrafal – Santiago) registaram uma assistência total de 6.100 adeptos.