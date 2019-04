Cabo Verde presente no Campeonato Africano de Atletismo sub-16 e sub-18

17/04/2019 01:05 - Modificado em 17/04/2019 01:05

Foto: O País

Quatro atletas representam Cabo Verde no Campeonato africano de Atletismo sub-16 e sub-18 que decorre a partir desta terça-feira, 16, a 20 de abril, em Abidjan (Costa do Marfim).

Segundo informações da Federação Cabo-verdiana de Atletismo (FCA), os atletas juvenis e juniores cabo-verdianos vão estar a concorrer no maior palco de competição do ano na categoria em África, com muita garra para que possam dignificar o país e a bandeira nacional.

A delegação chefiada pelo selecionador nacional, Júlio Nagana, é composta por quatro atletas, sendo dois masculinos e dois femininos.

De realçar que à margem desta competição, a FCA esteve representado pelo seu presidente, Alfredo Lima, nesta segunda-feira, 15 de abril, no Congresso da Confederação africana de Atletismo, também em Abidjam.

O principal ponto de agenda dos trabalhos do Congresso foi a eleição dos novos dirigentes da Confederação africana de Atletismo.